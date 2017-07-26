На севере, востоке и в центре Казахстана жара сменится умеренным теплом

27-29 июля в западных, южных и юго-восточных районах Казахстана сохранится сухая и жаркая погода, температура днем достигнет 33-39 градусов выше нуля, местами – 40-45 градусов. На севере, востоке и центре страны температура понизится, возможны дожди, сообщает «Казгидромет».

В пяти областях Казахстана из-за жары объявлены штормовые предупреждения: днем 28-29 июля в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской; 29-30 июля в Костанайской и Актюбинской областях местами ожидается повышение температуры до +40…+43 градусов по Цельсию:

«В ближайшие трое суток на западные, южные и юго-восточные районы Казахстана по-прежнему будет поступать сухой и горячий воздух с районов Ирана, поэтому очень жаркая погода с дневной температурой плюс 33-39º, местами 40-45ºС сохранится. Через северные области республики будут смещаться атмосферные фронты, поэтому здесь умеренное тепло, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Также, с прохождением фронтов, в центре и на востоке Казахстана местами возможны кратковременные дожди и спад жары», – говорится в сообщении.

27 июля на севере, востоке и в центре Казахстана ожидается неустойчивая погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град. Ночью и утром на севере местами туман. На юге страны синоптики прогнозируют пыльную бурю, на остальной территории республики сохраняется жаркая погода без осадков. Из-за установившейся погоды в Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Кроме того, 26-28 июля в горах Алматинской сохраняется опасность формирования селя.