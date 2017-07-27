Саакашвили намерен бороться за возвращение на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не собирается становиться беженцем и будет бороться за свое законное возвращение на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Саакашвили в Facebook .

«Я прожил на Украине уже более тринадцати лет, участвовал в трех революциях, все они на Украине: революция на граните и две на "майдане"! У меня есть только одно гражданство, у меня - Украина, и я не буду ее лишен! Сейчас идет попытка заставить меня стать беженцем, этого не произойдет! Я больше не останусь и не изменю статус, я буду бороться за свое законное право на возвращение в Украину!", - написал он в четверг на своей странице в Facebook .

Саакашвили также отметил, что президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства незаметно, пока он находился вне страны, и обвинил президента в трусости перед оппозицией, которая готовится «выйти на улицы этой осенью и положить конец их олигархическому пакту».

«Их страх преодолел их разум! Президент Порошенко плюнул на конституцию, которой он должен быть гарантом!», - написал Саакашвили.

«Я больше украинец, чем большинство нынешних депутатов. Я люблю Украину всем сердцем, и я продолжу борьбу здесь, на нашей Украине, без каких-либо препятствий!», - заключил он.