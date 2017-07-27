МИД Казахстана содействует возвращению казахстанских туристов, застрявших в Турции

Находящимся в Анталии казахстанским туристам, которые в результате отмены рейса турецкой авиакомпании не смогли вернуться домой, оказывается помощь министерством иностранных дел Казахстана. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы ведомства Ануар Жайнаков.

«Сегодня ночью в Турции в городе Анталия снова произошла экстренная ситуация с казахстанскими туристами, в которую вмешался консул Казахстана и оказал им помощь. Наши граждане в очередной раз стали жертвами недобросовестного поведения представителей одной из турецких авиакомпаний.

26 июля в 12 часов дня около 100 пассажиров из разных стран, в том числе 30 казахстанских туристов, должны были вылететь из Анталии в Стамбул. Далее у казахстанцев был запланирован вылет в Алматы», - рассказал Жайнаков.

Он отметил, что по неизвестным пока причинам рейс авиакомпании Onur Air был отложен сначала на два часа, и в последующем переносился каждые два часа, а ближе к полуночи и вовсе был отменен.

«Всем несостоявшимся пассажирам без объяснения причин просто вернули багаж и объявили об отмене рейса в Стамбул. В результате, не добившись от представителей турецкой авиакомпании каких-либо объяснений, около 20 казахстанских граждан самостоятельно отправились в Стамбул, а 10 туристов, включая малолетних детей, у кого не было с собой достаточных денежных средств ни на еду, ни на ночлег, обратились за помощью к консулу Казахстана в Антальи», - поведал он.

Около полуночи казахстанский дипломат встретился с оставшимися казахстанскими туристами и при содействии одной из турецких туристических компаний смог срочно организовать питание и разместить их в гостинице.

«С целью оказания помощи казахстанским гражданам в настоящий момент консул Казахстана прорабатывает вопрос организации их отправки на Родину. По словам консула, многие из них намерены по возвращению подать в суд на турецкую авиакомпанию», - отметил представитель МИДа.

Он также добавил, что все попытки связаться с руководством авиакомпании, получить объяснения причин отмены авиарейса и потребовать обеспечения вылета наших граждан в Стамбул пока ничего не дали.