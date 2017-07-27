Одноразовые пароли на Egov будут выдавать после прохождения процедуры идентификации в ЦОНе

Получать услуги на сайте egov.kz посредством одноразовых паролей можно только после прохождения процедуры идентификации в центрах обслуживания населения. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в правительстве председатель НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов, отвечая на вопросы журналистов о безопасности проведения данных операций.

Он отметил, что на сегодняшний день электронную цифровую подпись никто не отменял. По одноразовым паролям доступны около 20 услуг.

«Когда мы внедряем одноразовые пароли, мы их применяем по тем услугам, которые наиболее просты в получении и не несут в себе угрозы. На самом деле для того, чтобы человек получал услуги через одноразовые пароли, он сначала должен прийти к нам в центры обслуживания населения, пройти идентификацию, т.е. подписать соглашение о том, что этот номер прикреплен к нему, после привязать свой номер телефона к своему ИИНу, и только после этого у него появляется такая возможность, как, например, получать адресные справки, справки о недвижимости и т.п.», - пояснил Оспанов.

Что касается более серьезных услуг, таких как, например, открытие бизнеса за 15 минут, то там до сих пор остается применение электронной цифровой подписи.

«Для более простых услуг мы будем продолжать работу по внедрению одноразовых паролей, а для более сложных ЭЦП остается», - подчеркнул он и добавил, что за первое полугодие было записано порядка 2,5 млн подписей.

Аблайхан Оспанов также отметил, что противоречий с законодательством по применению одноразовых паролей в Казахстане нет.