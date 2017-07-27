Речь идет о трех адвокатах города Астаны
Республиканская коллегия адвокататов выражает обеспокоенность фактом давления на казахстанских адвокатов
фото с сайта http://english.law.msu.ru

Ирина Галат, Vласть

Республиканская коллегия адвокатов выражает крайнюю обеспокоенность фактом давления на казахстанских адвокатов и их преследования за выполнение профессиональных обязанностей. Данная позиция обозначена в сообщении на сайте организации за подписью ее председателя президиума Ануара Тугеля.

«В настоящее время внимание адвокатского, правозащитного и гражданского общества приковано к ситуации с адвокатами, которые находятся под угрозой привлечения к ответственности. В отношении адвокатов Коллегии адвокатов города Астаны — Аманжола Мухамедьярова, Ерлана Газымжанова и Асель Токаевой было вынесено частное постановление суда, в адрес министра внутренних дел Республики Казахстан о возбуждении в отношении адвокатов уголовного дела, кроме этого, частное постановление направлено судом и в министерство юстиции Республики Казахстан, с требованием возбуждения в отношении адвокатов дисциплинарного производства, - говорится в сообщении, - Данные постановления являются реакцией суда на подачу адвокатами жалоб на действия судьи».

В Республиканской коллегии адвокатов считают недопустимым, чтобы адвокатов привлекали к дисциплинарной и уголовной ответственности за выполнение своих профессиональных обязанностей.

«Это вопиющее нарушение прав адвокатов, когда отправленная в судебное жюри жалоба на неэтичные действия судьи расценивается как воспрепятствование осуществлению правосудия.

Считаем, что данные частные постановления противоречат закону и грубо попирают принципы независимости адвокатуры, объективности и беспристрастности суда, состязательности сторон. Они нарушают не только положения УПК, согласно которым адвокат не только вправе, но и обязан использовать все законные средства и способы защиты своего подзащитного. Также они нарушают международные нормы в области прав человека и гарантий прав адвокатов, согласно которым адвокат не может быть подвергнут ответственности за выполнение своих профессиональных функций», - отмечается в сообщении.

Ануар Тугел, подчеркивает, что частные постановления были оставлены апелляционной инстанцией без изменения, несмотря на жалобы со стороны адвокатов.

«Республиканская коллегия адвокатов считает своим долгом и правом отстаивать интересы своих членов всеми законными способами. Соответствующие обращения будут отправлены в государственные и международные инстанции, в том числе Верховный суд Республики Казахстан, Генеральную прокуратуру Республики Казахстан и Министерство внутренних дел Республики Казахстан», - говорится в обращении.

Также отмечается, что после получения текстов постановления апелляционной инстанции Республиканская коллегия адвокатов будет участвовать в процессе их дальнейшего обжалования.

Ирина Галат
Ирина Галат

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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