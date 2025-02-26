Внедрить чат-бот для бесплатных юридических консультаций казахстанцев планирует Минюст

«Прорабатываем механизм получения гражданами правового консультирования на безвозмездной основе. Сейчас для получения консультации, в рамках гарантированной государством юридической помощи, граждане обращаются к адвокатам или юридическим консультантам. Для оптимизации данной процедуры предлагается внедрить чат-бот для консультаций граждан не выходя из дома», - сказал Сагимбаев.

Кроме того, планируется внедрить биометрическую идентификацию для открытия личного кабинета в системе «Е-нотариат».

Министр также пообещал предоставить возможность взыскателю и должнику подавать возражения либо своевременное погашение долга через «Личный кабинет».

«Уже запущен пилотный проект смс-уведомления сторон о совершении исполнительной надписи. Мы видим результаты. К примеру, должникам поступает сообщение нотариусов о совершенной исполнительной надписи, и должник, узнав о долге, своевременно его оплачивает», - уточнил глава Минюста.

Вместе с тем очень много жалоб от населения поступает по принудительному исполнению: в 2024 году их было 89 тыс. Чтобы вернуть доверие граждан к этому институту, планируется увеличить сумму взыскания через робота судебного исполнителя с 20 до 40 МРП, а также доработать «Личный кабинет взыскателя и должника» с внедрением «цифрового ассистента». По информации министра, в нем взыскатель и должник будут видеть, что уже сделано или что должно было быть сделано со стороны судебного исполнителя.