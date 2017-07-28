Два жилых дома и несколько строений сгорели в Алматинской области

Пожарные не смогли быстро добраться до места возгорания из-за загруженности трассы и удаленности населенного пункта
В ночь на 28 июля произошел пожар в селе Туздыбастау Талгарского района Алматинской области, в результате которого сгорели два жилых дома, автомобиль УАЗ и несколько строений, сообщает официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.
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