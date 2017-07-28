Два жилых дома и несколько строений сгорели в Алматинской области

В ночь на 28 июля произошел пожар в селе Туздыбастау Талгарского района Алматинской области, в результате которого сгорели два жилых дома, автомобиль УАЗ и несколько строений, сообщает официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

«В результате пожара сгорели два жилых каркасно-камышитовых дома, саманная времянка на площади 35 м2, кровля второй времянки на площади 35 м2, выгорело имущество и кровля в мебельном цехе на площади 200 м2, а также автомобиль (УАЗ)», - проинформировал Иманкулов.

Сообщение о загорании дома в селе Туздыбастау поступило в 22:10 накануне. Пожарные, выехав через минуту после поступления сообщения, прибыли к месту пожара в 22:45.

Иманкулов акцентировал внимание на том, что в это время суток Талгарская трасса загружена и ближайшая пожарная часть находится на расстоянии 20 км от места пожара. «Развитию пожара способствовало длительное время свободного развития огня из-за значительной удаленности пожарных подразделений, а также использование в строительных конструкциях зданий и сооружений горючих материалов (дерево, камыш)», - говорится в информационном сообщении.

По плану взаимодействия на тушение пожара были привлечены пожарные части из города Алматы.

Пожар был локализован в 00:24 и ликвидирован в 1:16. Его общая площадь составила 470 м2. Пострадавших при пожаре нет.

Для установления причин возникновения пожара направлена испытательная пожарная лаборатория ДЧС Алматинской области.