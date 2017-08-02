Apple продала 1,2 млрд iPhone

Корпорация Apple в III финансовом квартале (завершился 1 июня) продемонстрировала неожиданно хороший финансовый результат. Акции компании поднялись выше своего дневного рекордного максимума – до $ 59,10 – после того как Apple сообщила о лучших, чем ожидалось, продажах iPhone, сообщает Reuters.

В компании также заявили, что достигли рубежа в 1,2 миллиарда проданных iPhone.

Линейка продуктов iPad тоже продемонстрировала неожиданный рост, а продажи Apple Watch выросли на 50%.

Кроме того, Apple серьезно настроена использовать OLED-дисплеи с более высоким разрешением в производстве новейшего iPhone, а также улучшенную технологию сенсорного экрана и беспроводной зарядки.

Денежные резервы Apple к концу квартала достигли рекордных $261,5 млрд. Как отмечает CNBC, этих денег хватит, чтобы купить одновременно Uber, Tesla, Netflix, Airbnb и Twitter, после чего у Apple останется еще $29 млрд на «мелкие расходы», пишут «Ведомости».