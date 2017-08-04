На «Ак булаке» создадут зону казино

В Казахстане появился еще одна специальная игровая зона. Планируется, что она будет расположена на курорте «Ак булак» в Алматинской области. Об этом в пятницу в ходе межведомственной комиссии, презентуя концепцию проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам игорного бизнеса» сообщил ответственный секретарь министерства культуры и спорта Куатжан Уалиев.

По его информации, инвесторы уже готовы вложить 500 миллиардов тенге в расширение этого туристического центра.

«В законе «Об игорном бизнесе» предлагается расширение игорной зоны в Алматинской области путем включения в нее территории международного туристского центра «Ак булак» в Алатауском сельском округе Талгарского района», - сообщил Уалиев.

По его словам, на базе международного турцентра Ак булак» планируется организовать туристский кластер, куда войдут казино, площадки для гольфа и конного поло.

Он отметил, что инвесторы уже готовы вложить в расширение «Ак булака» 500 миллиардов тенге.