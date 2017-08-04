В Казахстане запретят повсеместную деятельность букмекерских контор

Уже в следующем году букмекерские конторы и тотализаторы могут перейти на новый формат работы. Их запретят в Казахстане и разрешат работать только в специальных игровых зонах, которые расположены в Щучинке и Капчагае. Соответствующую концепцию законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам игорного бизнеса» презентовали в пятницу представители министерства культуры и спорта в министерстве юстиции в ходе межведомственной комиссии.

«Проблема чрезмерного засилья касс букмекерских контор, их деятельность тотализаторов, неоднократно являлась предметом обсуждения и обоснованной критики со стороны населения и средств массовой информации, - отметил в ходе МВК ответственный секретарь министерства культуры и спорта Куатжан Уалиев. - Действующие букмекерские конторы и тотализаторы представляют собой полноценные игорные заведения, расположенные преимущественно в бывших зданиях казино с атрибутикой, присущей казино и залам игровых автоматов. Их распространенность, а также использование способа повышения азартности приводит не только к появлению патологической зависимости, но и вовлечению новых людей».

В этой связи, отметил о, предлагается перенести деятельность букмекерских контор и тотализаторов игорной зоны, а также возвратиться к первоначальной редакции определения понятия «касса тотализатора» или «букмекерская контора». Уже в ходе пресс-конференции для журналистов Уалиев подтвердил, что по министерство планирует убрать букмекерские конторы и городов и перенести их в специально отведенные игровые зоны.

Также министерство будет бороться с незаконным игорным бизнесом.

«В связи с недавним регулированием лотерейной деятельности участились случаи обращения на получение лицензии на осуществление деятельности тотализатора, ввиду схожести по своей природе с лотереей. В настоящее время закон «Об игорном бизнесе» не ограничивает возможность приема ставок букмекерскими конторами и тотализаторами на любые события, что позволяет генерировать события на специальном оборудовании. Это генератор случайных чисел, либо путем трансляций процесс определения событий на специальном оборудовании. Такое оборудование зачастую имеет схожесть с игорным оборудованием, используемым в казино и залом игровых автоматов. Использование подобного оборудования в деятельности букмекерских контор и тотализатора представляется недопустимым. В связи с ем предлагается исключить возможность ставок на события, определяемые посредством оборудования механической, электрической, электронной или иного технического оборудования. И ограничить их только спортивными событиями», - подчеркнул он.

Для повышения эффективности контроля за деятельностью букмекерских контор министерство планирует создать центр учета ставок.

«Существенной проблемой госрегулирования отрасли является отсутствие точных сведений об оборотах букмекерских контор, в том числе, в онлайн пространстве. В связи с этим предлагается, что все платежи, поступающие в букмекерскую контору наличными или через электронную платежную систему должны учитываться в центре учета ставок», - также рассказал ответственный секретарь.

Вместе с тем, поправками в закон «О государственном регулировании, производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции» предлагается ввести запрет на реализацию алкогольной продукции в букмекерской конторах и тотализаторах.

«В отдельных букмекерских конторах и тотализаторах реализуется или даже вовсе бесплатно предоставляются алкогольные напитки. Это делается как маркетинговых целях, так и подавления чувства восприятия у игрока, что в итоге, вынуждает его увеличивать размеры ставок. На наш взгляд, совмещение данных видов деятельности с возможностью реализации алкогольной продукции является недопустимым, и оказывает крайне негативное влияние на молодежь».

Ну, и для повышения социальной ответственности игорного бизнеса предлагается предусмотреть обязательные отчисления в сфере игорного бизнеса для дополнительного внебюджетного финансирования развития спорта.