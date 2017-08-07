Оптимизация расходов ЕНПФ с начала года принесла фонду почти 12 млрд тенге

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) продолжается работа по оптимизации расходов и сокращению неприоритетных и малоэффективных расходов, заявила в понедельник на пресс-конференции председатель правления Нурбиби Наурызбаева.

Глава фонда сообщила, что в результате проведенной за первое полугодие текущего года работы расходы ЕНПФ сокращены против ранее утвержденного бюджета на 2017 год на 11,7 млрд тенге (или на 28%). ЕНПФ, проанализировав все бизнес-процессы, оптимизировал и сократил дублирующие и неэффективные, пересмотрел организационную структура и систему оплаты труда, что позволило сократить ранее утвержденные расходы на оплату труда на 2,4 млрд тенге.

Наурызбаева отметила, что с 1 мая 2017 были сокращены 291 единица численности персонала, была пересмотрена система окладов и премирования сотрудников, оптимизированы расходы на аренду, цены. «Капитальные расходы тоже были сокращены значительно за счет отказа от приобретения помещений в собственность фонда, которая ранее была запланирована», - добавила она.

«В третьем квартале мы планируем пересмотреть корпоративную стратегия развития фонда с учетом тех изменений, которые произошли во внутренней и внешней среде», - проинформирована Наурызбаева.