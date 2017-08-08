Мир за ночь. 7-8 августа 2017 года

Рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2017 году до 3%, в то же время аналитики международного рейтингового агентства S&P опубликовали исследование о последствиях санкций против России в поставках газа. Согласно прогнозам аналитиков, санкции против России могут ограничить доступ к технологиям или услугам, необходимым для завершения строительства трубопроводов Nord Stream 2 и «Турецкий поток», что в свою очередь, грозит задержками поставок или увеличением расходов на строительство.

Рейтинговое агентство Fitch пересмотрело свои прогнозы роста мирового ВВП в 2017 и 2018 годах и повысила их до 3% (с 2,9% в июне) и 3,2% (с 3,1%) соответственно, пишет «Коммерсант». Главный экономист Fitch Брайан Култон пояснил, что этот шаг связан с более позитивными показателями темпа роста экономик развивающихся стран, в частности Китая. Прогноз по росту экономики Китая на 2017–2018 годы улучшен на 0,2 процентных пункта п. и 0,4 процентных пункта до 6,7% и 6,3% соответственно. Агентство также сообщает, что ВВП США во втором квартале 2017 года вырос на 0,6%. Fitch также отмечает, что увеличение инвестиций в бизнес США продолжается. В еврозоне рост ВВП также составил 0,6%. Позитивную динамику, по данным Fitch, показали Испания и Франция. В Великобритании ВВП остался на уровне 0,3%.

В июле вышел обновленный глобальный макропрогноз Международного валютного фонда (МВФ). В нем было указано, что мировая экономика вырастет в 2017 году на 3,5%, а в следующем — на 3,6%. По данным МВФ, на улучшение ситуации указывает, в частности, ускорение мировой торговли товарами и услугами, по прогнозу фонда — до 4% в этом году.

Аналитики международного рейтингового агентства S&P опубликовали исследование о последствиях санкций против России в поставках газа, пишет «Коммерсант».

Согласно исследованию аналитиков, санкции могут ограничить доступ к технологиям или услугам, необходимым для завершения строительства трубопроводов Nord Stream 2 и «Турецкий поток». Это, в свою очередь, грозит задержками поставок или увеличением расходов. При этом, если строительство новых трубопроводов не завершится к 2019 году в соответствии с графиком, то поставки газа из России в Европу будут зависеть от результатов переговоров по договору с Украиной о транзите газа. Аналитики считают, что на время переговоров поставки могут быть приостановлены.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал документ о новых санкциях в отношении России. Пакет санкций, в частности касается энергетической отрасли: он предлагает ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям под секторальными санкциями с 90 до 60 дней.

США планирует военную операцию на Филиппинах в рамках борьбы с «Исламским государством», пишет РБК. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей американского военного ведомства, уже во вторник может быть объявлено о плане наносить удары по позициям боевиков на Филиппинах. В ходе операции предполагается использование беспилотников. Американское вмешательство в антитеррористическую операцию филиппинской армии будет объяснено угрозой, которую представляет террористическая организация для союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом в Вашингтоне указывают, что активно сотрудничают с филиппинскими коллегами в вопросе противодействия экстремистам.

В понедельник государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший в Манилу на встречу представителей стран АСЕАН, указал, что Вашингтон активно делится с филиппинскими властями разведывательной информацией и предоставил им несколько легких самолетов для воздушной разведки. По имеющимся данным, боевики действуют в южной провинции Минданао.

Министерство обороны США разрешило сбивать любые беспилотники на территории страны, сообщает РБК. В частности, 130 военных баз в США получили право сбивать любые дроны, которые «могут угрожать безопасности полетов или представлять любую другую угрозу». Как уточнил пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис журналистам, уничтожаться в соответствии с распоряжением будут как частные беспилотные аппараты, так и коммерческие. В апреле были запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов над 133 военными базами США. По данным Федеральной авиационной администрации Соединенных Штатов, к концу 2016 года в стране насчитывалось порядка 42 тысяч дронов. Предполагается, что через пять лет эта цифра вырастет до 1,6 млн.

Как минимум 1 человек погиб, еще 10 получили ранения при взрыве грузовика в пакистанском городе Лахор, повреждено здания школы, находившейся поблизости, пишет «Интерфакс». Грузовик был припаркован на пустыре и взорвался в понедельник вечером. По предварительной информации, грузовик взорвался после того, как врезался в трансформаторную будку, но в полиции не исключают, что в машине среди коробок с фруктами могла быть спрятана взрывчатка. Город Лахор – столица провинции Пенджаб, где активно поддерживают остраненного недавно премьер-министра Наваза Шарифа. Верховный суд Пакистана отправил Шарифа в отставку за сокрытие активов. Взрыв произошел в избирательном округе бывшего премьера, куда тот хотел приехать в среду.

Группа хакеров взломала около 40 сайтов государственных органов Венесуэлы, где затем разместила сообщения с призывом поддержать свержение власти и «дни диктатуры сочтены», пишет «Коммерсант». Они также призывают венесуэльцев поддержать тех, кто напал в воскресенье на военную базу в Венесуэле. Тогда в результате атаки погибли два человека — оба из числа напавших, — еще восемь человек арестованы.

Эти события связаны с кризисом в стране – несколько месяцев в Венесуэле продолжаются беспорядки, оппозиция пытается не допустить созыва Конституционной ассамблеи, которая призвана стать альтернативой парламенту, контролируемому противниками президента Николаса Мадуро. Несмотря на протесты и явное неодобрение Аргентиной, Бразилией и США (последние из которых даже успели ввести санкции в отношении Венесуэлы), выборы в Конституционную ассамблею все же состоялись. Господин Мадуро объявил, что они прошли успешно, однако оппозиция назвала июльское голосование «монументальным фиаско».

«Критика, направленная в сторону властей Венесуэлы, после выборов ожидаемо усилилась. Тогда власти перешли к действиям в отношении лидеров оппозиции: 1 августа правоохранительные органы увезли в неизвестном направлении экс-мэра Каракаса Антонио Ледесму и главу движения «Народная воля» Леопольдо Лопеса. В США их объявили «политическими заключенными, которых незаконно удерживает режим», – пишет издание.