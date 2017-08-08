Сына Омирбека Жампозова обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти

Уголовное дело в отношении 32-летнего Асылжана Жампозова по статье о применении насилия в отношении представителя власти находится в производстве следственного управления департамента внутренних дел Акмолинской области. По версии Асылжана Жампозова это могло произойти, когда он пытался получить доступ к телу своего отца, Омирбека Жаспозова, сообщает информагентство Sputnik Казахстан.

«Уголовное дело в отношении Жампозова А.О. по факту применения насилия в отношении прокурора зарегистрировано по статье 380 часть 1 УК РК и находится в производстве следственного управления ДВД Акмолинской области», – приводит информагентство ответ пресс-службы министерства внутренних дел.

О производстве уголовного дела Жампозов узнал из сообщений СМИ:

«Наверное, речь идет о том, что, когда увидел своего окровавленного отца, его бездыханное тело, я пытался прорваться к нему, схватить или обнять. Это же мой отец. Мне скрутили обе руки, я пытался прорваться, отмахнуться от них, наверное, задел кого-то, я этого даже не помню, честно говоря, был состоянии аффекта. Наверное, они ссылаются на то, что я кого-то ударил. Я думаю, возбуждение уголовного дела – это реализация этой угрозы в отношении меня, чтобы я дальше не представлял интересы отца. Пока не буду говорить, от кого шла эта угроза», – рассказал Жампозов журналисту Sputnik Казахстан по телефону. Ранее он сообщал, что намерен добиться оправдания отца в суде. Сейчас Асылжану Жампозову грозит штраф до 3 тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

20 июля в селе Акмол Акмолинской области генеральный директор госпредприятия «Казводхоз» при Минсельхозе Омирбек Жампозов открыл стрельбу возле здания прокуратуры Целиноградского района. Огнестрельные ранения получили следователь и прокурор, ранее запросивший для Жампозова пять лет лишения свободы в деле о хищении бюджетных средств. Оба пострадавших были доставлены в больницу, а стрелявший мужчина позже был найден мёртвым на территории мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий «АЛЖИР». По предварительной версии, он совершил суицид.

Жампозов являлся подсудимым по уголовному делу о растрате 620 млн. тенге при строительстве Преображенского гидроузла. Ему и ещё пяти подсудимым предъявлялись обвинения в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере по статье 176, части 4, пункту «б». В видеообращениях к президенту Нурсултану Назарбаеву и главе КНБ Кариму Масимову, записанных перед нападением на сотрудников прокуратуры, Жампозов рассказывал, что дело в отношении него было сфабрикованным и постоянно «разваливалось». Установленные факты переплат или недоплат, по его словам, не могли квалифицироваться как хищение средств, поскольку строительство объекта ещё не было завершено. Мужчина также заявил, что ему, напротив, удалось сократить расходы по этому проекту, благодаря чему в бюджет будет возвращено более 300 млн. тенге.

21 июля Генеральная прокуратура направила спецпредставителя в область для служебной проверки обстоятельств инцидента и обоснованности позиции прокурора по делу Жампозова. Согласно заявлению ведомства, если следствие подтвердит факт доведения Жампозова до самоубийства, все причастные к этому будут привлечены к ответственности.