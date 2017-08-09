Казахстанцев среди пострадавших при землетрясении в Китае нет - посольство КНР в Казахстане

По уточненным данным, пострадавших граждан Казахстана в землетрясении в провинции Сычуань КНР нет, передает Казинформ со ссылкой на консульский отдел посольства КНР в Казахстане.

Большинство эвакуированных из уезда Цзючжайгоу, где произошло землетрясение, иностранных туристов представлено гражданами Италии, Франции и Южной Кореи. К настоящему времени число погибших достигло 12 человек, раненых - 175.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло 8 августа в 21.19 час. по местному времени (19:19 по времени Астаны) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань с эпицентром на глубине 15 км. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил сделать все возможное для спасения людей и минимизации последствий подземных толчков.