Ранее власти Китая эвакуировали свыше 30 тысяч туристов из опасных районов
Казахстанцев среди пострадавших при землетрясении в Китае нет - посольство КНР в Казахстане
фото с сайта news.cn

Ирина Галат, Vласть

По уточненным данным, пострадавших граждан Казахстана в землетрясении в провинции Сычуань КНР нет, передает Казинформ со ссылкой на консульский отдел посольства КНР в Казахстане.

Большинство эвакуированных из уезда Цзючжайгоу, где произошло землетрясение, иностранных туристов представлено гражданами Италии, Франции и Южной Кореи. К настоящему времени число погибших достигло 12 человек, раненых - 175.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло 8 августа в 21.19 час. по местному времени (19:19 по времени Астаны) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань с эпицентром на глубине 15 км. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил сделать все возможное для спасения людей и минимизации последствий подземных толчков.

Ирина Галат
Ирина Галат

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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