​С начала года продажи автомобилей в Казахстане упали на 5,75%

С начала года официальные продажи автомобилей в Казахстане упали на 5,75% до 24,2 тыс. единиц. Объём рынка к концу июля достиг $644,52 млн., превысив прошлогодний результат на 29,43%, сообщает в понедельник пресс-служба Ассоциации автомобильного бизнеса.

По итогам июля продажи оказались на 6,93% меньше июньского результата - 4588 единиц. Однако в денежном выражении они выросли на 45,7% до $104,43 млн. Аналитики АКАБ связывают рост с повышением курса доллара в июле и ослабеванием покупательской способности из-за снижения уровня реальных заработных плат.

Список продаж на казахстанском рынке возглавляет Toyota. В июле было реализовано 854 (-0,81% к июню) автомобиля этого бренда. На втором месте Lada с результатом 780 ед. (-8,98% к июню). Бренд Ravon занял третью строчку с показателем 415 автомобилей (+57,79% к июню).

Доля продаж автомобилей казахстанского производства в июле снизилась до 37%. Основную активность в приобретении легковых автомобилей в июле продемонстрировали жители городов Алматы - 771 реализованный автомобиль, и Астаны - 691.

Объем экспорта также сократился – на зарубежные рынки было поставлено 146 автомобилей, в то время как в июне было экспортировано 584 автомобиля. Всего за 7 месяцев этого года на зарубежные рынки был отгружен 1071 автомобиль. Казахстан экспортирует коммерческую технику Hyundai, легковые автомобили JAC, Toyota, Lexus и Lada .