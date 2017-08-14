​С начала года продажи автомобилей в Казахстане упали на 5,75%

В абсолютном выражении объём продаж вырос на 29,43% до $644,52 млн.
С начала года официальные продажи автомобилей в Казахстане упали на 5,75% до 24,2 тыс. единиц. Объём рынка к концу июля достиг $644,52 млн., превысив прошлогодний результат на 29,43%, сообщает в понедельник пресс-служба Ассоциации автомобильного бизнеса.
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