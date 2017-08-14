​Нефть медленно дешевеет на новостях о снижении загрузки НПЗ в Китае

Нефть медленно дешевеет на новостях о снижении загрузки нефтеперерабатывающих заводов в Китае. На 16.00 по времени Астаны октябрьские фьючерсы на Brent торгуются по 51,8 за баррель, показывая 0,5% снижение с начала торгов.

Как пишет Reuters, нефтеперерабатывающие заводы в Китае в июле увеличили объём переработки на 0,4 процента в годовом сравнении до 45,5 миллиона тонн, или порядка 10,72 миллиона баррелей в сутки. Однако по расчётам агентства этот показатель является минимальным в суточном выражении с сентября 2016 года.

«Объем переработки немного не дотянул до наших прогнозов, так как рост спроса на топливо остаётся вялым, а запасы огромные», – говорит Гарри Лиу из IHS Markit.

В то же время Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году, что поможет снизить переизбыток сырья вопреки росту добычи в Северной Америке и слабой приверженности ОПЕК ограничительному пакту.

В целом же переизбыток сырья на нефтяных рынках сохраняется. «Спрос превышает ожидания: это касается как развитых, так и развивающихся стран... Но мировые запасы нефти по-прежнему большие, и с чем мы придём к 2018 году, совсем не ясно», – считают аналитики BMI Research.

Усиливают неопределённость и прогнозы роста добычи сланцевой нефти в США, которая, как предполагается, увеличится на 300 тыс. баррелей в сутки к декабрю. Число буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 3 штуки до 768, показали данные нефтесервисной компании Baker Hughes в пятницу.