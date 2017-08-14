​Никаких оснований для беспокойства о курсе тенге нет – Акишев

Нурсултан Назарбаев назвал политику свободного курсообразования «рабочей»
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провёл встречу с председателем Национального банка Данияром Акишевым. В ходе неё президент заявил, что политика свободного курсообразования продолжает работать, а глава Нацбанка указал на отсутствие причин для беспокойства о курсе тенге, сообщает в понедельник пресс-служба Акорды.
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