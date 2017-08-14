Нурсултан Назарбаев назвал политику свободного курсообразования «рабочей»
​Никаких оснований для беспокойства о курсе тенге нет – Акишев
Фото Жанары Каримовой

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провёл встречу с председателем Национального банка Данияром Акишевым. В ходе неё президент заявил, что политика свободного курсообразования продолжает работать, а глава Нацбанка указал на отсутствие причин для беспокойства о курсе тенге, сообщает в понедельник пресс-служба Акорды.

Во время встречи Назарбаев заслушал отчёт Нацбанка об итогах работы по оздоровлению финансового сектора. Президент отметил, что политика свободно плавающего курса тенге «продолжает работать» и особо подчеркнул задачу регулятора по недопущению роста инфляции.

«Ситуация в целом стабильна. Обменный курс после колебаний в начале августа, которые проходили под воздействием отдельных факторов как внутреннего, так и внешнего характера, сейчас стабилизировался. Никаких оснований для беспокойства нет», - заявил Акишев.

В минувшие две недели стоимость тенге изменялась в коридоре 320-340 тенге, с прошлой недели курс снизил колебания и зафиксировался около 332-334 тенге за доллар.

Нацбанк после серии скачков курса заявлял о готовности вмешаться в валютные торги.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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