Об этом сообщили в МИДе
Казахстанцы, по предварительной информации, не пострадали в барселонском теракте
ФОТО ВЛАДИМИРА ТРЕТЬЯКОВА

На данный момент, согласно информации министерства иностранных дел (МИД) Казахстана, среди пострадавших в теракте в Барселоне нет казахстанцев. Об этом на своей странице в facebook сообщил руководитель пресс-службы МИДа Ануар Жайнаков. Он подчеркнул, что эти сведения являются предварительными.

«По предварительным данным среди пострадавших в результате теракта в Барселоне граждан Казахстана нет. Это предварительные сведения. Консульство Казахстана в Барселоне находится в тесном контакте с местной полицией и продолжает работу по выяснению необходимых данных», - написал Жайнаков.

17 августа в центре Барселоны около 17.00 по местному времени белый автофургон врезался в толпу, затем скрылся с места. В результате погибли 13 человек, еще порядка 100 получили ранения. На данный момент известно об аресте трех подозреваемых.

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