В Италии определена дата открытия театров, в Германии возобновлен чемпионат по футболу

С 25 мая в Италии откроются тренажерные залы и спортивные центры, а с 15 июня возобновится работа кинотеатров и театров, сообщает РИА Новости . Об этом на специальной пресс-конференции объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

«С понедельника возобновляются футбольные тренировки и открываются музеи, с 25 мая заработают тренажерные залы и спортивные центры. С 15 июня откроются театры и кино, а также станут доступны различные предложения для детей развлекательно-образовательного характера», - проинформировал он.

Ранее он сообщал, что с 18 мая возобновится розничная торговля, откроются парикмахерские, салоны красоты, рестораны и бары, будет разрешено свободное перемещение в пределах одного региона.

Между тем в Германии, как сообщает «Коммерсантъ», официально возобновлен чемпионат страны по футболу. Он был прерван в середине марта из-за коронавируса. 16 мая состоялись 5 матчей, но они прошли при пустых трибунах.

Франция недовольна решением Италии открывать границы с 3 июня. Глава МВД Кристоф Кастанер заявил, что страны ЕС должны принимать решение об открытии границ согласованно.

«Важно, чтобы мы могли вести согласованное обсуждение на европейском уровне, особенно (на уровне стран – V) Шенгенской зоны. Сегодня это не так. Единоличное решение Испании на этой неделе, озвученное (решение – V) Италии не совпадают с тем, что мы должны делать, чтобы работать солидарно», - заявил Кастанер в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос о решении Италии открыть границы, и сообщил, что намерен обсудить ситуацию со своим итальянским коллегой.

12 мая сообщалось, что Испания ужесточила правила пересечения своих воздушных и морских границ и продлила ограничительные меры до 24 мая. С пятницы, 15 мая, попасть в Испанию по морю или воздушным путем смогут только испанцы или те, у кого есть испанская резиденция, работники приграничных районов, медицинский персонал, персонал по уходу за пожилыми людьми, дипломаты, те, кто путешествует исключительно по рабочим причинам или в связи с форс-мажорными обстоятельствами, а также экипажи грузовых кораблей и воздушных судов. Эта мера будет действовать до 24 мая и может быть продлена в случае необходимости.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии за весь период зарегистрировано 224,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 122,8 тыс., скончались более 31,7 тыс. человек. В Испании порядка 230,7 тыс. заразившихся, вылечились порядка 146,5 тыс., умерли более 27,5 тыс. человек. Во Франции 179,6 тыс. случаев COVID-19, выздоровели 60,5 тыс. заболевших, скончались более 27,5 тыс. Испания и Франция по числу умерших находятся практически на одном уровне.

В целом в мире заразились коронавирусом более 4,6 млн человек, умерли 311,4 тыс., выздоровели порядка 1,7 млн.

В США число заразившихся достигло 1,46 млн, умерли более 88,7 тыс., выздоровели боле 268,3 тыс. В России заразились 272 тыс. человек, из них умерли более 2,5 тыс., выздоровели свыше 63 тыс. В Великобритании зарегистрировано свыше 241,4 тыс. случаев заражения, скончались 34,5 тыс. человек, а выздоровели – 1058.

В Бразилии, которая вышла на четвертое место в мире по заболеваемости, обойдя Испанию, Италию, Францию и Германию, число заразившихся превысило 233 тыс., умерли 15,6 тыс. человек, выздоровели 89,6 тыс. В Турции число случаев COVID-19 превысило 148 тыс., из них летальных – порядка 4,1 тыс., выздоровлений – 108,1 тыс. В Иране заразились почти 118,4 тыс. человек, умерли более 6,9 тыс., выздоровели свыше 93 тыс.

В Казахстане к этому часу 5 850 случаев заражения, 2 980 заболевших выздоровели, 34 умерли.