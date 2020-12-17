В Испании задержана группа подозреваемых в отмывании денег «русской мафии»

Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии», передает «Новая газета» со ссылкой на сайт полиции. Среди задержанных – гражданин Казахстана, его имя пока неизвестно.

В полиции отметили, что это крупнейшее расследование против мафии из Восточной Европы, проведенное в Испании, за последние десять лет. По словам правоохранителей, задержанным удавалось обеспечивать себе защиту от уголовного преследования с помощью взяток.

«Организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения, полагаясь на юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров», — заявили в полиции.

Среди задержанных восемь россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира, остальные испанцы.

МИД Казахстана пока не комментировал информацию о задержании своего гражданина.

По данным правоохранительных органов, участники преступной группы занимались не только отмыванием денег, но и различными инвестпроектами. Полиция считает, что задержанные собирались купить один из главных ночных клубов на Ибице, чтобы «захватить сектор ночной жизни и общественного питания как на побережье Леванта, так и на Балеарских островах».

Полиция провела 18 обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, в ходе которых было изъято оружие, более 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 автомобилей, а также заблокированы банковские счета и активы на миллионы евро.