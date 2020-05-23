В Испании объявят траур по жертвам пандемии

Правительство Испании объявит в стране 10-дневный национальный траур по жертвам пандемии коронавируса. Об этом заявил в субботу премьер-министр королевства Педро Санчес, передает ТАСС .

"Со вторника правительство одобрит объявление официального траура на территории всей Испании в память о жертвах [пандемии], - уточнил он. - Траур будет длиться 10 дней, это самый продолжительный официальный траур в нашей демократической истории".

"Что касается [очередного] продления режима повышенной готовности (пока продлен до 7 июня - прим. ТАСС), мы изучаем новое продление, потому что это наша обязанность, - подчеркнул Санчес. - Я не хочу сказать, что мы примем это решение [о пролонгации]".

Испания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. Заразились COVID-19 в королевстве почти 235 тыс. человек, умерли 28,6 тыс. По числу жертв коронавируса Испания находится на четвертом месте в мире после США, Великобритании и Италии.