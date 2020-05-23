Испания начнет принимать туристов с 1 июля

Власти Испании планируют разрешить въезд иностранным туристам с июля. Об этом сообщил в субботу председатель правительства королевства Педро Санчес, передает ТАСС .

"Этим летом будет туристический сезон, - сказал премьер. - С июля возобновится въезд иностранных туристов в Испанию в безопасных условиях". "Мы гарантируем, что туристам ничего не угрожает и что они не представляют никакого риска [для населения Испании]", - добавил премьер.

Испания - одна из наиболее пострадавших от распространения коронавируса стран мира. Заразились COVID-19 в королевстве 234,8 тыс., умерли 28,6 тыс. человек. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании снижается, власти королевства постепенно смягчают ограничительные меры.

В прошлом году Испания установила новый рекорд по числу гостей из-за рубежа. За 12 месяцев в королевстве побывали около 83,7 млн иностранцев.