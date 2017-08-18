Эта мера связанна с капитальным ремонтом моста через реку Есентай
Проспект Абая будет частично закрыт 4 ночи подряд
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В Алматы перекроют несколько улиц. Проспект Абая, от улицы Байтурсынова в западном направлении, будет перекрыт с 20 по 24 августа с 0.00 часов до 06.00 часов.

«В связи с производством работ по капитальному ремонту моста через реку Есентай движение по пр.Абая с ул.Байтурсынова в западном направлении будет перекрыто в период с 20 по 24 августа с 0.00 час. до 06.00 час», - сообщила пресс-служба акимата Алматы.

Кроме того, 20 августа состоится профессиональная велогонка для любителей Tour of World Class Almaty. В связи с ней в воскресенье, 20 августа, с 7 утра до 13.00, будут перекрыты некоторые крупные улицы – Розыбакиева, пр. Аль-Фараби, ул. Саина, пр. Рыскулова, ул. Момышулы, ул. Акын Сара и Ак Кайнар.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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