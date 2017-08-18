Инвестиции ограничат в такие секторы как недвижимость, гостиничный, спортивный и азартный бизнес
Китай ограничит зарубежные инвестиции своих компаний ради проекта «Один пояс, один путь»
ФОТО aoacquisitions.com

Китай ограничит иностранные инвестиции своих компаний в такие секторы как недвижимость, гостиничный бизнес, спортивные клубы, азартный бизнес, чтобы снизить финансовые риски и в целом поддержать экономику. Китайское правительство также намерено больше внимания уделять проекту «Один пояс, один путь», сообщает Bloomberg.

Пекин, чтобы огранить отток капитала из страны, взял под контроль такие крупные компании как Anbang Insurance Group Co, Fosun International Ltd., Dalian Wanda Group Co. и HNA Group.

По словам собеседников Bloomberg, Народный банк Китая обратился к кредиторам, чтобы они предоставили кредитную информацию о ведущих компаниях. Регулятор изучает примеры заключенных ими сделок, чтобы оценить потенциальные риски финансового сектора.

Объем зарубежных приобретений китайских компаний, как ранее сообщало агентство Reuters, за первые семь месяцев 2017 года составил $33 млрд. В 2016 году этот показатель составил $31 млрд.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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