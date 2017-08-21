Столица нуждается в Центре современного искусства, уверен Смагулов

Закрытие Центра современного искусства при Национальном музее в Астане, или его понижение до отдела, может ударить по столичному статусу Астаны, прокомментировал Vласти бизнесмен и коллекционер Нурлан Смагулов.

«Министерству культуры нужно повышать статус Центра, может даже превратить его в отдельный Музей, а у нас получилось, что городской перенесли из отдельно стоящего здания, теперь и Центр превращаем в отдел - можно сказать, что в Астане вообще не будет Музея современного искусства - без этого нельзя себе представить современную столицу. Это негативно скажется и на художниках и на подрастающем поколении», - убеждён коллекционер.

По словам Смагулова, центр зарекомендовал себя как хорошая площадка в том числе и во время проведения выставки его собственной коллекции:

«У меня лично опыт работы с руководителем Центра Розы Абеновой очень успешен, я уже говорил ранее, именно она помогла нам провести выставку частной коллекции. Такие люди нужны стране, именно они сохраняют традиции и помогают развитию современного искусства, строят культурные мосты с ведущими музеями мира, привлекают внимание к актуальному искусству, поддерживают художников. Я посещал много выставок Центра и видел подвижническую деятельность. Я лично посетил ряд интересных выставок: известной казахстанской художницы Сауле Сулейменовой, известного скульптора, архитектора Сакена Нарынова, художника-авангардиста Сергея Маслова, выставку, раскрывающую историю развития изобразительного искусства Казахстана с начала 30-х годов XX века и до сегодняшнего дня; ряд выставок именитых художников Санкт-Петербурга, таких как: Латиф Казбеков, выставку японских художников и другие. Я открыл новые имена для себя, получил удовольствие от общения с талантливыми художниками и скульпторами».

Смагулов напомнил, что ранее в Астане действовал городской музей изобразительного искусства.

«Первым руководителем был Пак Валентин Валентинович, который собрал великолепную коллекцию 60-х, потом современных художников. Позже руководителем Музея стала Шиврина Нелли Викторовна, она смогла сохранить коллекцию и проводить выставки даже в трудные 90-ые и нулевые. Все фонды передали именно Центру при Национальном Музее и если его сейчас понизят, сделают обычным отделом - получится, что наша столица остается без настоящего Музея изобразительного искусства, что не позволительно для статуса столицы, и неправильно для туристического потока, потому что многие люди приезжают и первым делом идут в Музеи современного искусства. Центр современного искусства Астаны должен стремиться к уровню аналогов ведущих мировых музеев, таких как центр Помпиду, Эрмитажа, Пушкинского Музея», - считает он.

В пятницу казахстанская художница Сауле Сулейменова сообщила на своей странице в Facebook, что Национальный музей Казахстана собирается закрыть Центр современного искусства и уволить его директора Розу Абенову.

Абенова, в свою очередь, пояснила, что центр не закроют, но понизят его до статуса отдела. Согласно уведомлению руководства музея, официально она должна быть уволена 21 августа. Причины этого решения остаются для неё неизвестными. «Никогда за три года не было никаких нареканий ни со стороны руководства, ни со стороны художников», - прокомментировала она Vласти.