Центр современного искусства при Нацмузее в Астане могут расформировать

Сегодня известная казахстанская художница Сауле Сулейменова на своей странице в facebook сообщила , что центр современного искусства при национальном музее РК расформируют, а его директора Розу Абенову уволят.

Сама Абенова, в свою очередь, пояснила, что центр не закроют, но понизят его до статуса отдела. «Он должен будет войти в большую экспозиционно-выставочную службу. Мы уже не будем центром современного искусства, а будем входить в эту службу», - сказала она.

О своем увольнении Абенова узнала сегодня, 18 августа. «Сегодня мне принесли уведомление о расторжении трудового договора. Мы сделали за три года почти 100 мероприятий. Никогда за три года не было никаких нареканий ни со стороны руководства, ни со стороны художников», - прокомментировала она.

Официально она будет уволена 21 августа. «С 21 августа, согласно уведомления, я должна быть уволена», - сказала Абенова.

Сауле Сулейменова подчеркнула в разговоре с Vластью, что расформирование центра современного искусства серьезно ударит по культурной жизни страны. «Это единственный институт, который поддерживает современное искусство и организовывает мероприятия. Это (его расформирование – V) катастрофа для людей искусства», - сказала Сулейменова.

При этом, в пресс-службе музея Vласти по телефону сообщили: «Такой информации нет. Тишина у нас».

Центр современного искусства при национальном музее в Астане существует три года. За это время там провели около 100 мероприятий.