Завершение модернизации НПЗ позволит обеспечить внутренние потребности республики отечественными нефтепродуктами
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Казахстан планирует рассмотреть возможность отмены запрета на экспорт светлых нефтепродуктов
Фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Казахстан планирует рассмотреть возможность отмены запрета на экспорт светлых нефтепродуктов, сообщил министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

«У нас есть с Российской Федерацией соглашение о том, что Казахстан не будет экспортировать светлые нефтепродукты. Это было связано с тем, что мы беспошлинно привозили и привозим до сегодняшнего дня, потребляем российский бензин и российское дизельное топливо. Предполагаем, если в ноябре два завода дадут продукцию, то мы в декабре посмотрим и будем с января инициировать отмену этого соглашения», - сказал Бозумбаев в ходе пресс-конференции в правительстве.

По его словам, продукции будет с избытком, что позволит обеспечить внутренний рынок и открыть какую-то часть для экспорта, «чтобы заводы могли работать и получать высокую доходность, поставляя на экспорт нефтепродукты, чтобы возвращать те займы, которые взяли на эту дорогостоящую модернизацию». «Мы предполагаем, что будем менять соглашение о запрете экспорта светлых нефтепродуктов», - отметил Бозумбаев.

Министр отметил, что в качестве потенциальных рынков сбыта республика может рассматривать Центральную Азию и Афганистан.

Бозумбаев проинформировал, что во втором полугодии текущего года будут завершены проекты модернизации Атырауского нефтеперерабатывающего завода и Павлодарского нефтехимического завода, в следующем году завершится модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.

«Мы ожидаем полное обеспечение внутренних потребностей страны отечественными нефтепродуктами, исключение импортозависимости от ГСМ, начиная со следующего года», - подчеркнул министр.

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