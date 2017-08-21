Казахстан планирует рассмотреть возможность отмены запрета на экспорт светлых нефтепродуктов

«У нас есть с Российской Федерацией соглашение о том, что Казахстан не будет экспортировать светлые нефтепродукты. Это было связано с тем, что мы беспошлинно привозили и привозим до сегодняшнего дня, потребляем российский бензин и российское дизельное топливо. Предполагаем, если в ноябре два завода дадут продукцию, то мы в декабре посмотрим и будем с января инициировать отмену этого соглашения», - сказал Бозумбаев в ходе пресс-конференции в правительстве.

По его словам, продукции будет с избытком, что позволит обеспечить внутренний рынок и открыть какую-то часть для экспорта, «чтобы заводы могли работать и получать высокую доходность, поставляя на экспорт нефтепродукты, чтобы возвращать те займы, которые взяли на эту дорогостоящую модернизацию». «Мы предполагаем, что будем менять соглашение о запрете экспорта светлых нефтепродуктов», - отметил Бозумбаев.

Министр отметил, что в качестве потенциальных рынков сбыта республика может рассматривать Центральную Азию и Афганистан.

Бозумбаев проинформировал, что во втором полугодии текущего года будут завершены проекты модернизации Атырауского нефтеперерабатывающего завода и Павлодарского нефтехимического завода, в следующем году завершится модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.

«Мы ожидаем полное обеспечение внутренних потребностей страны отечественными нефтепродуктами, исключение импортозависимости от ГСМ, начиная со следующего года», - подчеркнул министр.