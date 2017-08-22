В столице начали переход к ресурсосберегающей модели развития
Акимат Астаны разрабатывает мастер-план города с расчетом на 2 млн жителей
Фото Жанары Каримовой

Акиматом Астаны разработана Программа развития города до 2020 года, которая отвечает на два ключевых вызова - высокий рост урбанизации и миграции и адаптация экономики к новым технологическим вызовам, сообщает в понедельник вечером медиацентр столичного акимата.

«В соответствии с поручением главы государства по переходу к ресурсосберегающей и энергоэффективной модели развития начата разработка новых подходов. Мы одними из первых в СНГ разрабатываем Мастер-план Астаны по международным стандартам с расчетом на 2 млн жителей, который обеспечит комплексное и сбалансированное развитие инфраструктуры и общественных пространств», – сообщил Исекешев.

Кроме этого, в городе разрабатывается новая модель развития транспортной системы, Единая цифровая 3D-карта с применением интернет-вещей и космических технологий, внедряются технологии информационного моделирования на протяжении всего жизненного цикла объекта: от проектирования до эксплуатации (в результате стоимость строительства сократится на 20%, а с учетом эксплуатации на 30%).

Исекешев подчеркнул, что внедряются новые «зеленые» стандарты строительства по примерам Сингапура и Минска для определения нормативов тепло-, водо-, газо- и электроресурсов для разных уровней зданий путем повышения ресурсосберегающих требований к проектированию, строительству и эксплуатации зданий.

«Для реализации этих проектов создается Центр компетенций по городским технологиям с участием МИР РК, Назарбаев университета, ЕНУ имени Л. Н. Гумилева и бизнес-сообщества», – отметил он.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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