Мир за ночь. 23-24 августа 2017 года

В Роттердаме из-за угрозы теракта отменили концерт. Посол России в Судане найден мертвым в бассейне своей резиденции. Бразилия готова предоставить убежище экс-генпрокурору Венесуэлы, которую подозревают в «совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей».

Число жертв тайфуна "Хато" в Южном Китае возросло до девяти человек. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает ТАСС.

Ранее стало известно о пяти погибших и двух пропавших без вести, более 150 раненых в специальном административном районе Макао (Аомэнь).

Еще четыре человека погибли и один пропал без вести в провинции Гуандун (Южный Китай). Власти переместили в безопасные места сотни тысяч местных жителей и туристов. Затоплены обширные сельскохозяйственные угодья. Была прервана подача электричества для 1,91 млн домовладений.

В Роттердаме из-за информации об угрозе теракта был отменен концерт американской группы Allah-Las. Как сообщает AP, соответствующее решение было принято полицией, всех посетителей концерта эвакуировали, пишет «Коммерсант».

Неподалеку от места проведения мероприятия позднее был обнаружен фургон, в котором находились баллоны с газом. У автомобиля были испанские номера, водитель в настоящее время задержан.

Данные о возможной атаке местным правоохранительным органам передала полиция Испании, заявил мэр Роттердама Ахмед Абуталеб. Пока не известно, какая именно информация была получена от испанских полицейских. Власти Роттердама проверяют, мог ли инцидент быть связан с терактами в Испании, произошедшими на прошлой неделе.

Посол России в Судане Миргаяс Ширинский найден мертвым в бассейне своей резиденции в Хартуме. Он был карьерным дипломатом. Причина смерти посла неизвестна, однако в полиции Судана сообщили, что Ширинский страдал гипертонией, сообщает Русская служба BBC.

"С прискорбием сообщаем, что 23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане Миргаяс Ширинский. Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги", - говорится в сообщении российского МИД.

По результатам предварительного расследования, дипломат скончался от естественных причин, об этом заявили суданские власти.

Ширинскому было 62 года. Пост посла России в Судане он занимал с декабря 2013 года.

Бразилия готова предоставить политическое убежище экс-генпрокурору Венесуэлы Луисе Ортеге Диас, которую подозревают в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей", если она обратится с соответствующей просьбой. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу Globo министр иностранных дел Алоизиу Нунес Бразилии. По словам главы МИД Бразилии, в деле Ортеги Диас "речь идет о политическом преследовании", пишет ТАСС.

"Она знает, что в тот момент, когда ей будет это интересно, ей немедленно будет предоставлено убежище. Ее дело известно широкой публике, и очевидно, что речь идет о политическом преследовании. Она сама не касалась этой темы, но я сказал, что, если она захочет, мы примем ее с распростертыми объятьями", - сказал глава МИД Бразилии.

5 августа Ортега Диас была отправлена в отставку с поста генерального прокурора Венесуэлы. Ортега Диас отказалась признавать решение о своей отставке. Ранее она открыто выражала несогласие с действиями правительства президента Николаса Мадуро, в частности с созывом КА без предварительного референдума.

В конце июня Верховный суд запретил Ортеге Диас покидать Венесуэлу, заморозил ее счета и обязал явиться для дачи показаний. Экс-генпрокурора подозревают в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей".

Число погибших в результате крушения пассажирского судна на Амазонке в северной части Бразилии увеличилось до десяти человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что жертвами кораблекрушения стали семь человек, около 40 остаются пропавшими без вести.

"Поиски продолжаются на воде и под водой. Это труднодоступная территория, одно из трех направленных (в район происшествия) судов используется как центр связи", — заявил представитель спасательной службы Аугусто Лима.

По данным местных СМИ, кораблекрушение парома Comandante Ribeiro произошло утром в среду между городами Порту-ди-Мос и Сенадор-Жозе-Порфирио. На борту судна находилось 70 пассажиров и членов экипажа. Ранее сообщалось, что в ходе поисковой операции властям удалось спасти 25 человек, однако по уточненным данным, спасены только 15 человек.