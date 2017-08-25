Не использовать молодежь в качестве массовки на мероприятиях просят в министерстве по делам религии

В министерстве по делам религий и гражданского общества думают над тем, как систематизировать вопрос добровольного привлечения молодежи на крупные мероприятия. Как сказал в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор департамента молодежной политики данного ведомства Габидулла Оспанкулов, молодых людей нужно заинтересовать, а не заставлять.

«Мы проанализировали мероприятия, которые организовываются. Действительно бытует мнение, что молодежь используется в основном как массовка. Заполняют помещение и так далее. Эти факты есть, но мы хотим обратить внимание на то, что если говорить о самом мероприятии, нужно молодежь заинтересовывать чем-то. Если преподнести это как мероприятие, которое обязаны посетить - то это будет обязаловка. Но если его преподнести по-другому….», - сказал Оспанкулов.

По его мнению, молодежь «в недоумении» от таких мероприятий, они хотят получать больше информации и понимать, что даст им участие.

«Я призываю организаторов мероприятий побольше давать информации о ключевых моментах мероприятий, зачем оно проводится. Тогда молодежь осознанно пойдет на эти мероприятия. Она будет соучастником наших крупных политических мероприятий. У молодежи есть свои позиции. Если эти позиции совпадают, они пойдут и поддержат эту акцию. А если просто аудиторию собрать, сказать: «Вот вы обязаны в такое-то время быть там, соответственно, у молодежи появляется отрицательная реакция», - подчеркнул директор департамента.

В этой связи он призвал всех, кто проводит крупные мероприятия и привлекает на них молодежь – «дружить с ними, поощрять, делать раздаточные материалы, или делать поощрительные моменты и моральные».

«В этом плане мы работаем, знаем эту проблему. В данном плане мы хотим систематизировать», - сказал Оспанкулов.