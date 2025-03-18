Власти Газы и медики сообщают о десятках погибших
Израиль возобновил авиаудары по сектору Газа
АРХИВНОЕ ФОТО REUTERS

Израильские военные в ночь на вторник возобновили авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщает Русская служба ВВС.

Как говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля и службы безопасности Шин-Бет, «массированные удары по объектам террористов, принадлежащих террористической организации ХАМАС в секторе Газа» наносятся «в соответствии с решением политического эшелона, ЦАХАЛ и Шин-Бет». Такое распоряжение военным отдали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац.

«Это произошло после неоднократного отказа ХАМАС освободить наших заложников, а также отказа от всех предложений, полученных от спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и посредников», - говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

Канцелярия премьер-министра заявила, что «ЦАХАЛ атакует цели террористической организации ХАМАС по всему сектору Газа для достижения целей войны, определенных политическим руководством, включая освобождение всех заложников, живых и мертвых».

Между тем высокопоставленный представитель ХАМАС заявил агентству Reuters, что Израиль в одностороннем порядке прекращает действие соглашения о перемирии.

Подконтрольное ХАМАС Агентство гражданской обороны Газы сообщило, что в результате израильских авиаударов погибли более 20 человек, около 70 ранены. Медики в свою очередь говорят о более чем 60 погибших. А представители министерства здравоохранения Палестины сообщили агентству Reuters о гибели по меньшей мере 100 человек.

Первый этап перемирия между ХАМАС и Израилем вступил в силу 19 января и истек 1 марта. Предполагалось, что к этому моменту условия второй фазы перемирия будут согласованы, однако этого не произошло.

В ходе первого этапа перемирия ХАМАС передал Израилю 33 заложника, в том числе тела восьми погибших, а израильские власти освободили около 1 800 палестинских заключенных. Судьба 59 заложников, все еще удерживаемых в секторе Газа, остается неопределенной, поскольку Израиль настаивал на их возвращении в обмен на долгосрочное перемирие, которое остановило бы боевые действия до окончания мусульманского поста Рамадан и еврейского праздника Песах в апреле. Однако ХАМАС настаивал на переходе к переговорам о постоянном прекращении войны и полном выводе израильских войск из Газы в соответствии с условиями первоначального соглашения о прекращении огня.

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