Назначены заместители премьер-министра Казахстана

«Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан», – говорится в сообщении.

Также должоность заместителя главы правительства получил Аскар Жумагалиев.

«Назначить Жумагалиева Аскара Куанышевича Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан», – говорится в тексте указа.

Аскар Жумагалиев заведовал сектором в министерстве транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, работал заместителем председателя, а затем и председателем Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи. С 2006 по 2010 возглавлял компанию «Казахтелеком», а затем и министерство связи и информации Республики Казахстан.

Аскар Жумагалиев родился в Свердловской области в 1972 году.

С 2003 года Жумагалиев работал зампредом агентства по информатизации и связи, с 2006 года – председателя агентства.

С октября 2006 года по март 2010 года занимал должность председатель правления "Казахтелекома".

С 2010 года возглавлял министерство связи и информации, а с января 2012 года - министерство транспорта и коммуникаций. В марте-августе 2014 года возглавлял агентство по информации.

С августа 2014 года работал вице-министром по инвестициям и развитию, курируя вопросы связи, информации и информатизации.

Ерболат Досаев родился 21 мая 1970 года в городе Алматы. В 1987 году окончил Республиканскую физико-математическую школу-интернат в городе Алма-Ата, после чего в 1993 году окончил в Алматинский энергетический институт и Московский государственный технический университет им. Баумана по специальности инженер электронной техники.

С 1993 по ноябрь 1997 года работал в коммерческих структурах, начав с позиции менеджера в МНПП «Искер», после чего занял пост заместителя председателя правления ЗАО «Банк ТуранАлем». В 1998 году возглавил ЗАО «АТФ Банк». В том же году был назначен советником премьер-министра Казахстана, затем стал вице-министром энергетики, индустрии и торговли. На этой позиции он проработал до 2000 года, после чего был назначен вице-министром финансов. В 2001 году занял пост председателя совета директоров Банка развития Казахстана. В том же году до 2003 года возглавлял Агентство по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса. После этого стал министром финансов и управляющим Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане, членом правления Национального банка. С 2004 по 2006 год был министром здравоохранения Казахстана, после чего до 2012 года возглавлял совет директоров АО «КазИнвестБанк».

В конце сентября 2012 года был назначен министром экономического развития и торговли, а в середине января 2013 – министром экономики и бюджетного планирования. После реформы правительства в августа 2014 года стал министром национальной экономики. 5 мая 2016 года подал в отставку после получения предупреждения от президента Казахстана за неполное служебное соответствие во время разъяснения нововведений в Земельный кодекс. В мае 2016 года Ерболат Досаев возглавил нацхолдинг «Байтерек».