С 30 декабря он находился в отпуске по состоянию здоровья, а 14 января подал заявление на увольнение
Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима Атырау. С 30 декабря он находился в отпуске по состоянию здоровья, а 14 января подал заявление на увольнение. Обязанности акима сейчас выполняет Жумабек Каражанов, бывший заместитель Уразбаева, сообщает КазТАГ.
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