Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима Атырау. С 30 декабря он находился в отпуске по состоянию здоровья, а 14 января подал заявление на увольнение. Обязанности акима сейчас выполняет Жумабек Каражанов, бывший заместитель Уразбаева, сообщает КазТАГ .

«Аким города Атырау Кайрат Уразбаев с 30 декабря находился в ежегодном трудовом отпуске для прохождения лечения. 10 января текущего отозван на работу. В связи с состоянием здоровья с 11 января Уразбаев К. находился на лечении. Распоряжением акима области 14 января Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима города Атырау на основании поданного заявления», - говорится в сообщении пресс-службы акима Атырауской области.