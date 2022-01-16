С 30 декабря он находился в отпуске по состоянию здоровья, а 14 января подал заявление на увольнение
Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима Атырау
Фото gov.kz

Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима Атырау. С 30 декабря он находился в отпуске по состоянию здоровья, а 14 января подал заявление на увольнение. Обязанности акима сейчас выполняет Жумабек Каражанов, бывший заместитель Уразбаева, сообщает КазТАГ.

«Аким города Атырау Кайрат Уразбаев с 30 декабря находился в ежегодном трудовом отпуске для прохождения лечения. 10 января текущего отозван на работу. В связи с состоянием здоровья с 11 января Уразбаев К. находился на лечении. Распоряжением акима области 14 января Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима города Атырау на основании поданного заявления», - говорится в сообщении пресс-службы акима Атырауской области.

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