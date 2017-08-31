Институт профилактического контроля бизнеса может быть внедрен в Казахстане в следующем году

Несмотря на проводимую работу, количество проверок уменьшается не так сильно, как хотели бы в министерстве национальной экономики. А самое главное, заявил в четверг в ходе пресс-конференции в правительстве глава ведомства Тимур Сулейменов, не улучшается качество этих проверок. Для решения этой проблемы в Казахстане предлагается ввести институт профилактического контроля, а также еще почти на четверть сократить количество проверок.

«Предлагается введение института профилактического контроля. То есть сейчас как происходит в любой сфере, будь то сфера СЭЗ, или строительная, государственные органы имеют ряд требований и эти требования должны бизнесом соблюдаться. Если в ходе проверки эти требования не соблюдаются, автоматически применяются административные взыскания - штрафы. В рамках предлагаемого инструмента профилактический контроль мы предлагаем отойти от такого догматического подхода «есть нарушение - держи штраф». Будет проведена проверка, выявлены, если они есть, нарушения, после этого дан разумный срок для бизнеса чтобы он эти нарушения устранил, и только после этого, в результате повторного прихода, если эти нарушения не были устранены, только тогда у госорганов появится право штрафовать и применять другие административные взыскания», - объяснил Сулейменов.

При этом министр заверил, что это «достаточно кардинальное решение», которое Миннацэкономики было «непросто согласовывать с госорганами». Тем не менее, Сулейменов выразил надежду на то, что парламент эту идею поддержит и со следующего года этот институт будет полностью реализован.

Кроме того, по его словам, в ведомстве планируют сократить еще 24 сферы контроля из 114, и три сферы надзора из 18-ти.

«То есть еще порядка 20-25% сократить», - резюмировал Сулейменов.