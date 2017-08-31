​К Олимпийским играм 2020 года подготовят новый антидопинговый тест

К Олимпийским играм в Токио в 2020 году будет подготовлен новый антидопинговый тест. Его разработкой займется исследовательская группа Брайтонского университета в Великобритании. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделили на эту работу £540 тыс., сообщает в четверг издание Коммерсант .

Как пишет издание The Times, новый вариант тестирования позволит выявить факт использования запрещенных веществ спортсменом даже спустя несколько недель с момента употребления. Исследователи надеются, что в будущем также станет возможно проводить тесты по пробам слюны спортсменов. Однако глава исследовательской группы Яннис Пициладис добавил, что обнаружить запрещенные препараты в слюне будет сложнее из-за бактерий и остатков пищи.

В 2016 году Всемирная антидопинговая ассоциация начала перепроверку допинг-тестов на фоне целой серии скандалов с участием российских спортсменов. До этого сразу две российские федерации – легкой атлетики и тяжелой атлетики – были отстранены от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а большинство спортсменов, у которых обнаружили допинг при повторных проверках – были россиянами.

Казахстанские спортсмены также были уличены в употреблении допинга. В результате тяжелоатлет Илья Ильин был лишен золотых медалей Пекина и Лондона. Вместе с ним золотых медалей Лондона лишились тяжелоатлетки Зульфия Чиншанло, Майя Манеза и Светлана Подобедова. Серебряной медали Пекинской Олимпиады была лишена тяжелоатлетка Ирина Некрасова, а бронзовых медалей - борец Асет Мамбетов и тяжелоатлетка Мария Грабовецкая.

Вместе с этим были аннулированы результаты еще нескольких спортсменов, которые не заняли призовых мест в Пекине и Лондоне, все они – представители тяжелой атлетики – Алмас Утешов, Владимир Седов и Майя Манеза.

Несмотря на это в начале июля 2017 года WADA лишило аккредитации Антидопинговую лабораторию спортсменов в Алматы. В начале августа на межведомственной комиссии в министерстве юстиции Минкультуры и спорта презентовало поправку в закон о физической культуре и спорте, предусматривающую уголовную ответственность за использование допинга.