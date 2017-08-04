Уголовную ответственность за допинг введут в Казахстане

В пятницу на межведомственной комиссии в министерстве юстиции министерство культуры и спорта презентовало концепцию законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам физической культуры и спорта». Главные нормы документа – в стране хотят ввести уголовную ответственность за допинг.

Пока со сроками ответственности не определились, однако уже известно, что под суд могут попасть все, начиная от обслуживающего персонала – врачей и массажистов, заканчивая всеми тренерами и самим спортсменом.​

«(Концепцией предусматривается - V) возврат всех денежных средств, врученных спортсмену от государства или от иных источников, каких-то поощрений. На сегодняшний день вы знаете, что спортсмены, завоевавшие призовые места на Олимпийских играх получают от государства квартиры. Сейчас мы вносим поправку в части отчуждения этих квартир до 10 лет. В случае, если в течение 10 лет у спортсмена в анализах будут обнаружен допинг, то эти квартиры, денежные премии и все выплаты, которые производились государством, будут возвращены назад государству», - рассказал в ходе пресс-конференции заместитель председателя комитета по делам спорта и физкультуры министерства культуры и спорта Серик Жараспаев.

Также планируется исключение спортсмена их национальной команды страны, если употребление допинга будет доказано всемирной антидопинговой организацией.

«Законопроектом предусмотрена уголовная ответственность, - добавил Жараспаев. - Ее сроки и меры ответственности и наказания будут более подробно уточнены во время разработки этой концепции. Сейчас это концепция, которая вносится на рассмотрение госорганов и межведомственной комиссии, мы ждем их решения. Мы в своей концепции внесли уголовную ответственность. Но мы будем прорабатывать этот вопрос вместе с министерством внутренних дел и другими госорганами».

Отвечая на вопрос, кто же будет нести уголовную ответственность за допинг, заместитель председателя подчеркнул: «В концепции предусмотрено привлечение к ответственности за употребление и распространение допинга обслуживающего персонала спортсмена: это врачи, массажисты, консультанты, сами тренеры и конечно же, спортсмен сам. Все, кто принимал участие в подготовке спортсмена, непосредственно, находился с ним рядом, вел его учебно-тренировочный процесс, а это большое количество людей, начиная с врачей, массажистов, консультантов, старших тренеров, личных тренеров, главных тренеров и так далее».

Отметим, что в случае одобрения концепции межведомственной комиссии, Минкультуры и спорта начнет разработку самого законопроекта. Его планируется внести в парламент в начале 2018 года.