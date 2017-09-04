​Московский горсуд не изменил приговор режиссёру Кириллу Серебренникову

Московский городской суд отклонил жалобу адвокатов режиссера Кирилла Серебренникова и оставил в силе решение Басманного суда о его домашнем аресте, сообщает в понедельник Коммерсант.

Во время заседания адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что мера пресечения Кириллу Серебренникову была выбрана без законных оснований. «Находясь в статусе свидетеля, обязательство о явке он не нарушал. Основание о том, что он скрывался, является надуманным»,— заявил Харитонов. Кроме того, адвокат сказал, что давшая показания против Кирилла Серебренникова бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева оговорила режиссера.

Господин Харитонов также заявил, что проект «Платформа» носит авторский характер, для его реализации была создана организация «Седьмая студия», передает «Интерфакс». «Выделение субсидии «Седьмой студии» представляется наиболее актуальной формой поддержки современного искусства, Серебренников создавал «Платформу» не для хищения, а для реализации творческого проекта и об этом пишет само министерство культуры в своей пояснительной записке»,— сказал адвокат.

Издание zona.media отмечает, что вместе с решением не изменять приговор, суд разрешил Серебренникову покидать свою квартиру с 18:00 до 20:00 для прогулки.

Суд поместил Кирилла Серебренникова под домашний арест 23 августа. Он обвиняется в хищении 68 млн рублей бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа». Свою причастность к хищениям режиссер отрицает, утверждая, что отвечал только за художественную часть проекта и не занимался финансами. Защита просила освободить его под залог в размере вменяемого ему ущерба.