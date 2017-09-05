Мир за ночь. 4-5 сентября 2017 года

Трамп дал согласие на многомиллиардные поставки оружия Сеулу, в то время как американский посол в ООН призвала Совбез принять максимально жесткие меры по отношению к КНДР после очередного ядерного испытания, проведенного Северной Кореей. Канцлер Австрии намерен уйти в оппозицию, если его партия не станет первой на выборах.

В американском штате Техас число погибших в результате урагана «Харви» возросло до 60 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, пишет РИА «Новости».

Ранее, в результате наводнения, вызванного ураганом "Харви", в США погибли не менее 44 человек, тысячи спасены, десятки тысяч оказались в центрах временного размещения после того, как их дома были затоплены водой. Речь идет, вероятно, о самом сильном наводнении в истории США.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, наибольшее число жертв, в количестве 30 человек, зафиксировано в техасском округе Харрис. «Харви» стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина".

Верховный суд Гватемалы одобрил запрос о начале расследования в отношении президента республики Джимми Моралеса по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании и "в скором времени" направит его в Конгресс. Об этом судебная инстанция сообщила в понедельник в своем Twitter, пишет ТАСС.

«ВС принял к производству ходатайство о предварительном рассмотрении дела, выдвинутое Генеральной прокуратурой и Международной комиссией по борьбе с беззаконием (известная как CICIG), в отношении президента Джимми Моралеса», - говорится в сообщении.

По мнению стороны обвинения, в 2015 году во время предвыборной кампании перед президентскими выборами, по итогам которых Моралес занял пост главы государства, возглавляемая им партия «Фронт национальной конвергенции» получила 6,7 млн кетсаль (около $900 тыс.) и не отчиталась о них. Моралес отвергает все обвинения в свой адрес.

Дональд Трамп объявил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину о «принципиальном согласии» на закупку Сеулом оружия и военного оборудования на миллиарды долларов, а также на снятие ограничений на вес размещенных в Республике Корея боеголовок. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в понедельник по итогам телефонного разговора лидеров двух стран, передает ТАСС.

«Лидеры подчеркнули серьезную угрозу, которую представляет всему миру КНДР в свете ее последней провокации. Они договорились довести до максимума давление на Северную Корею, используя все имеющиеся средства», - отмечается в заявлении.

«Президент Трамп дал свое принципиальное согласие на выдвинутую Южной Кореей инициативу снять ограничения на боевую нагрузку ее ракет. Президент Трамп также принципиально одобрил закупку Республикой Корея у США военного оборудования и оружия на сумму в миллиарды долларов», - говорится в документе. После проведения Северной Кореей очередного ядерного испытания, американский посол в ООН Никки Хейли призвала Совет Безопасности принять максимально жесткие меры по отношению к КНДР, - сообщает «Русская служба BBC».

«Пока не поздно, мы должны задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические меры», - заявила она на чрезвычайном заседании Совбеза в Нью-Йорке.Она также предостерегла страны, поддерживающие экономические связи с Пхеньяном, что своими действиями они способствуют росту ядерных амбиций режима.

Хейли пообещала обнародовать подготовленный США новый проект резолюции Совета Безопасности, голосование по которому должно пройти в следующий понедельник.

Хейли считает, что только самые жесткие санкции позволят решить проблему дипломатическим путем. По ее словам, своими действиями северокорейский лидер Ким Чен Ын показал, что он напрашивается на войну. Социал-демократическая партия Австрии уйдет в оппозицию, если не станет первой по итогам досрочных выборов в Национальный совет. Об этом заявил в понедельник канцлер Австрии и председатель СДПА Кристиан Керн, сообщает ТАСС.

«Если мы станем первыми, то я останусь канцлером, если мы не будем первыми, тогда нам останется роль оппозиции», - подчеркнул австрийский канцлер в эфире телепередачи "Летние беседы" на канале ORF 2, посвященной досрочным парламентским выборам.

По его словам, уход социал-демократов в оппозицию станет предпосылкой для создания в Австрии правительственной коалиции из консервативной Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы. При этом Керн предостерег от возможности формирования подобного правительства, поскольку эти две партии не могут представить нормальную программу развития экономики.

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии пройдут 15 октября с участием 16 партий и политических движений.