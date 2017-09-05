Пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают – премьер о строительстве школ в Казахстане

Десять школ по всему Казахстану не будет сдано вовремя из-за неосвоения средств, заявил во вторник в ходе заседания правительств министр образования и науки Ерлан Сагадиев. В этой связи, премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил разобраться, и менять систему, чтобы дети не страдали из-за игр взрослых.

«Ситуация каждый раз повторяется. Сколько бы мы ни говорили, деньги не осваиваются, позднее проведение тендеров. Получается, что пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают. Надо что-то делать с этим», - заявил Сагинтаев.

По его словам, дети хотят учиться в новых школах. По поучению президента из национального фонда выделяются деньги по программе «Нурлы жол», деньги передаются в регионы, а «мы к началу нового учебного года все еще в тендеры играем».

«Надо в корне ломать (систему - V). Аскар Узакпаевич (Мамин – первый вице-премьер - V), Ерболат Аскарбекович (Досаев – вице-премьер - V), надо будет сесть со всеми нашими заинтересованными госорганами. Вот как мы по подушевому (финансированию - V) программу приняли, в пилотном режиме сейчас начинаем в Астане, вот надо... надо ломать эту схему, потому что невозможно так. Каждый раз спотыкаться на одном и том же участке», - поручил премьер.

Как сообщил министр образования Ерлан Сагадиев, в текущем году за счет средств национального фонда на строительство 109 школ было выделено 71,7 млрд тенге. Из них - 26,5 млрд тенге на завершение ранее начатых 53 школ и 45,2 млрд тенге - на начало строительства новых 56 школ. По плану в эксплуатацию в текущем году вводится 76 школ. Это все продолжающиеся школы (53) и 23 новые школы, а также два детских сада, финансирование которых началось в прошлом году.

«План ввода составляется на основании представленных акиматами договоров», - объяснил министр.

При этом, на 1 сентября по отчетам акиматов сданы 52 школы, что на одну школу меньше запланированного.

«По информации акиматов до конца года будут введены 24 школы, как и планируется, в 2018 году будут сданы оставшиеся 33 школы. Средства на завершение этих школ министерством финансов поддержаны. Что касается уточнений бюджета на 2017 год, по заявкам акиматов предлагается сократить средства Нацфонда на 3,2 млрд тенге, в том числе 200 млн тенге - экономия и 3 млрд тенге - ожидаемое неосвоение, это все школы, которые будут заканчиваться в следующем году», - добавил Сагадиев рассказав, что неосвоение сложилось в трех региона – Акмолинской области (759 млн тенге) по школе в городе Щучинск из-за судебных разбирательств между строителями, Мангистауской области (1,5 млрд тенге) по четырем школам, в связи с поздним проведением конкурсных процедур и Южно-Казахстанской (600 млн тенге) по пяти школам, в связи с поздним проведением конкурсных процедур и обжалованием результатов госзакупок.

«Мы будем работать с Минфином. Завершение этих школ будет решаться либо за счет местных бюджетов, либо за счет республиканского бюджета при уточнении бюджета на 2018 год», - пообещал глава Минобразования.