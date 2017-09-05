«Низкую» работу акимов в области энергосбережения отмечают в министерстве инвестиций

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек недоволен работой акимов на местах в области энергосбережения. Как заявил он во вторник в ходе селекторного совещания правительства, ни один регион не показал хорошие показатели в этой сфере. В этой связи он предложил ужесточить ответственность.

«Нами на ежегодной основе проводится оценка регионов по реализуемой ими деятельности в области энергосбережения. К сожалению, в регионах данная работа проводится на низком уровне. Только 8 регионов по итогам 2016 года показали средний результат, остальные регионы имеют «низкую» оценку», - сказал Касымбек отметив, что среди этих регионов Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская, Северо-Казахстанская области, а также города Астана и Алматы.

Для повышения ответственности местных исполнительных органов по реализации политики энергосбережения в министерстве считают целесообразным включить соответствующие критерии в систему ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов.

«Предлагаем министерству национальной экономики внести необходимые дополнения в данный указ», - попросил глава ведомства.

В целом, для улучшения работы в области энергосбережения Касымбек считает необходимым расширить механизмы стимулирования энергосбережения, в том числе масштабирование реализации энергосервисных проектов через механизм ГЧП в бюджетном секторе, а также за счет внедрения новых инструментов стимулирования энергосбережения, в том числе субсидирование и гарантирование кредитов для энергоэффективных проектов через Фонд «Даму». Кроме того, для совершенствования системы государственного регулирования в сфере энергосбережения министр предложил повысить роль и ответственность местных исполнительных органов за реализацию региональной политики энергосбережения и повысить эффективность государственного контроля.