Еще один человек попал в больницу
В пожаре в Актюбинской области погибли сельский аким и школьный учитель
ФОТО Жанары Каримовой

В степном пожаре в Актюбинской области погибли сельский аким и школьный учитель. Кроме того, один человек попал в больницу.

«По данным ДВД, инцидент произошел недалеко от поселка Сулуколь Айтекебинского района области. 4 сентября около 19.00 во время тушения степного пожара под огнем остались и не смогли выбраться три человека. Один из них - аким сельского округа Батырбек Бирлепесов 1979 года рождения - скончался на месте, а еще двое были доставлены в больницу. Это преподаватель Жолдыбек Абдисаломов 1978 года рождения, он скончался на следующий день, то есть вчера. Еще один пострадавший Смаилов Ж. 1979 года рождения находится в больнице», - сообщили Vласти в пресс-службе областного акимата. Там также обещали сообщить о новых деталях, которые станут известны позже.

По данным на конец августа текущего года в Актюбинской области официально зарегистрировано 226 степных загораний, 14 из которых перешли в пожары, сообщал Zakon.kz.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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