Польский лидер выразил свою поддержку этому
  • 115
Казахстан надеется на облегчение визового режима для граждан республики со стороны Польши - Назарбаев
Фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев надеется, что визовый режим для граждан республики со стороны Польши будет упрощен.

«Долгожданным событием стало открытие прямого авиасообщения между Астаной и Варшавой и то, что мы облегчили, убрали визовый режим между нашими странами и мы этого же просим у польской стороны», - сказал Назарбаев в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с президентом Польши.

В свою очередь польский президент Анджей Дуда выразил поддержку того, «чтобы бизнесмены и туристы из Казахстана могли приезжать в Польшу без виз». «Господин президент, можете рассчитывать на поддержку со стороны представителей польского государства - наша позиция здесь однозначна», - заявил Дуда.

Польша является участницей Шенгенского соглашения.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Казахстан и Польша должны активизировать торгово-экономическое сотрудничество - Назарбаев
Новости
Казахстан является плацдармом для выхода Польши на рынки Центральной Азии и ЕАЭС - Назарбаев
Новости
В пожаре в Актюбинской области погибли сельский аким и школьный учитель
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Facebook Айсултана Назарбаева появилась запись о том, что внук президента лечился от наркозависимости
Новости
Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги – президент
Новости
Начало взносов в фонд обязательного медстрахования могут перенести на год-два – Биртанов
Новости
Полиция Астаны подтвердила ⁠⁠конфликт м⁠⁠ежду рабочими и охраной на строительном объекте
Новости
​Аэропорт Астаны будет закрыт с 15 по 24 сентября
Новости
Назначен новый глава Казатомпрома