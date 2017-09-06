Казахстан надеется на облегчение визового режима для граждан республики со стороны Польши - Назарбаев

«Долгожданным событием стало открытие прямого авиасообщения между Астаной и Варшавой и то, что мы облегчили, убрали визовый режим между нашими странами и мы этого же просим у польской стороны», - сказал Назарбаев в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с президентом Польши.

В свою очередь польский президент Анджей Дуда выразил поддержку того, «чтобы бизнесмены и туристы из Казахстана могли приезжать в Польшу без виз». «Господин президент, можете рассчитывать на поддержку со стороны представителей польского государства - наша позиция здесь однозначна», - заявил Дуда.

Польша является участницей Шенгенского соглашения.