МФЦА начнет операционную деятельность в январе 2018 года

Международный финансовый центр «Астана» начнет свою операционную деятельность уже в январе 2018 года. С этого же времени начнет работу финансовый суд и арбитражный центр, сообщил в среду в ходе церемонии вручения премии Мирового исламского финансирования «Global Islamic Finance Awards» (GIFA) управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

«Мы видим ключевые сферы МФЦА в привлечении инвестиций в привлекательную бизнес-среду и созданию регулярной системы на основе английского права. И, в соответствии с этим, существуют независимые регуляторы. Финансовый суд, арбитражный центр начнут действовать в январе 2018 года», - сообщил Келимбетов.

«Ваше превосходительство, президент Джибути (Исмаил Омар Гелле - V), - продолжил он, - для нас огромная честь приветствовать вас здесь в МФЦА. Это гарантирует справедливость, и мы начнем нашу операционную деятельность в январе 2018 года».

Келимбетов заверил, что в итоге будет усилена надежность Казахстана в глазах других инвесторов, будет создана вся необходимая структура МФЦА. Кроме того, ведется работа над развитием рынка капитала.

«Казахстан служит привлекательной платформой для исламского финансирования. И мы являемся привлекательной платформой в СНГ. МФЦА является своего рода воротами в исламский мир», - подчеркнул управляющий.