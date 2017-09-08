Возможно цунами
Землетрясение магнитудой 8 произошло у берегов Мексики
Фото Jurnal.md

В пятницу у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 8, сообщает Коммерсант.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки зафиксированы в 04:49 по местному времени. Эпицентр располагался в 93 км к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Американская система предупреждения цунами сообщает, что опасные волны цунами возможны на тихоокеанских побережьях нескольких Центральноамериканских стран. В течение следующих трех часов возможны волны в Мексике, Гватемале, Сальвадоре, Коста-Рике, Никарагуа, Панаме, Гондурасе и Эквадоре. Угрозы цунами нет на Западном побережье США.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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