Бум «энергетики будущего» может закончиться с завершением ЭКСПО

Генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Арман Кашкинбеков считает, что с завершением международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в стране закончится бум «энергетики будущего». По его мнению, для реального развития ВИЭ в стране, необходимо разработать государственную программу развития этой отрасли.

«Главное опасение, что весь этот бум «энергетики будущего» закончится с завершением ЭКСПО-2017. Чтобы этого не произошло, мы сейчас совместно с другими экологическими организациями Казахстана, предлагаем следующие меры. Прежде всего, это поддержка выступлений и курса, задаваемого главой государства по постепенному отходу от субсидий в традиционный сектор, повышения тарифов при условии обеспечения платежеспособности населения и поддержки особо уязвимых слоев», - сказал Кашкинбеков в пятницу в ходе форума Kazenergy.

Кроме того, заявил он, в стране нужно воссоздать независимый орган по «зеленой» энергетике и экономике. Соответствующее предложение эксперты уже передали в администрацию президента и правительство.

«При всем уважении к коллегам из министерства энергетики, пока ВИЭ и экология находятся в Минэнерго наряду с углем и нефтью, — подчеркнул глава Ассоциации. — То есть загрязнители командуют экологами. Мы предлагаем разработать государственную программу развития отрасли в Казахстане».

В частности, в документе нужно блоками включить меры, исполнителей, сроки по законодательным реформам и решению проблем с финансированием.

«Сейчас у нас доля ВИЭ менее одного процента. Мы отстали от других стран. Это с одной стороны плохо, с другой - ничего страшного не произошло. Мы - молодая страна, избежав ошибки других стран, выработав госпрограмму и определив шаги развития, мы сможем двинуться вперед так же, как это сделал Китай - за три года», - выразил уверенность Кашкинбеков.