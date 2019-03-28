ЭКСПО-2017 не привлекла ожидаемого числа туристов, заявили в счетном комитете

В счетном комитете провели государственный аудит использования бюджетных средств и активов государства, направленных на развитие туристической деятельности. Проверкой были охвачены комитет индустрии и туризма министерства культуры и спорта и национальной компания «KazakhTourism» на сумму 8 млрд 18 млн тенге. Как заявил в четверг на заседании член счетного комитета Талгат Жакан, част средств была использована неэффективно. Более того, даже проведенная в стране выставка ЭКСПО-2017 не привлекла того числа туристов, которое было запланировано властями.

«Несмотря на проведение в 2017 году выставки ЭКСПО, количество въездных туристов не достигло ожидаемых результатов, ранее предусмотренных программным документом 2011 года. В частности, в реализованной в 2007-2010 годах государственной программе развития туризма было предусмотрено, что в 2011 году результат по въездному туризму достигнет до 9,5 млн туристов, а занятость населения в сфере туризма – до 550 тыс. человек, однако даже в 2017 году, с учетом проведения выставки ЭКСПО, количество въездных туристов составлю 7,7 млн человек, а обеспечение занятости людей в сфере туризма составило 115 тыс. человек», - заявил Жакан.

По его мнению, одна из причин низкого развития в сфере туризма – в республике все еще не сформирована как сама политика, так и единые организационные подходы развития отрасли, в том числе по совершенствованию законодательства. Из-за слабой инфраструктуры, высоких цен, нехватки комфортабельных гостиниц граждане Казахстана отдают предпочтение зарубежным туристским продуктам, с ежегодным оттоком национальной валюты, в среднем эквивалентной $2,7 млрд.

«Здесь, наверное, можно только порадоваться за наших соотечественников, получающих адекватный отдых за границей по адекватной цене, если бы не один нюанс – деньги, которые они вывозят заграницу, уходят из экономики Казахстана навсегда», - с сожалением отметил член счетного комитета.

Он отметил, что продвижение туризма на центральном уровне и местном уровнях ведутся без единой политики позиционирования и координации по вертикали центр – регионы.

«Раздельное представление близко расположенных друг к другу территорий – Алматы и Алматинская область, Астана и Акмолинская область, Шымкент и Туркестанская область – приводит к восприятию потребителей целевых рынков как отдельное направление туризма. Недолжное понимание целевого рынка привело к участию Казахстана в международных выставках в городах с низкой вероятностью прибытия туристов – Мадрид, Сингапур, Салоники», - перечислил Жакан.

В этой связи он сообщил, что комитетом индустрии туризма при реализации намеченных задач в рамках доведенного государственного задания не достигнуты показатели эффективности и не в полном объеме достигнуты показатели прямого результата. А основная доля мероприятий государственного задания передана на субподряд другим организациям.

«Из-за слабой координации комитета индустрии и туризма в 2018 году предусмотреное государственным заданием проведение инвестиционного форума с целью презентации инвестиционного потенциала туристкой отрасли Казахстана для отечественных и зарубежных инвесторов, а также продвижение якорных и инвестиционных проектов отрасли с предполагаемым участием не менее 250 человек и заключением пяти меморандумов, необоснованно заменено на не влияющие на туристскую отрасль мероприятия, организацию услуг по проведению отбора кандидатов на «Мисс Казахстан 2019. Тем самым неэффективно использовано 75 млн тенге. Аналогичные неэффективные затраты в рамках госзадания осуществлены в 2018 году на разработку учетной политики, презентацию проектов госпрограммы развития внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы и законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам туристкой деятельности» на общую сумму 34 млн тенге», - констатировал член счетного комитета.