Запуск космического корабля с новым экипажем с Байконура планируется 13 сентября

В среду, 13 сентября, планируется осуществить запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-06» ракетой-носителем «Союз-ФГ». Корабль должен доставить на Международную космическую станцию новый экипаж для очередной длительной экспедиции, сообщает в пятницу пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

Запуск будет осуществлен с «Гагаринского старта» космодрома «Байконур». В состав основного экипажа входят космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавты «NASA» Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-06» запланирован в соответствии с программой полета МКС. Планируемая продолжительность полета составляет 167 суток.

«В задачи экспедиции входят работа с российскими и американскими грузовыми кораблями, выполнение работ по внекорабельной деятельности (выход в открытый космос), поддержание работоспособности станции, проведение бортовых фото- и видеосъемок, а также выполнение программы научно-прикладных исследований (всего 56 научных эксперимента). Напомним, что в соответствии с утвержденным Планом запусков космических аппаратов в сентябре т.г. с космодрома «Байконур» будет произведено 3 пуска: 2 «Протона» и 1 «Союз» (12 сентября т.г. – РН «Протон-М» с КА «Амазонас-5»; 13 сентября т.г. – РН «Союз-ФГ» с ТПК «Союз МС-06»; 28 сентября т.г. – запуск китайского спутника связи «АзиаСат-9» с помощью РН «Протон-М»)», - говорится в сообщении пресс-службы.