В Алматы начался процесс над бывшим судьей

В Алматы начался суд по делу судьи Умирзака Серимова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и вынесение заведомо неправосудных решений. По мнению пострадавших, решение судьи стало причиной самосожжения женщины, сообщает Sputnik .

Как пишет агентство, согласно обвинительному акту, в сентябре 2009 года судье Алатауского районного суда Алматы Умирзаку Серимову поступило дело об установлении юридического факта брака между Нурлыбеком Масаковым и Баян Минбаевой.

«Минбаева хотела получить право наследовать дом, где она сожительствовала с Нурлыбеком Масаковым — своим гражданским мужем, который недавно умер. Судебное решение было необходимо для оформления наследства. Судья признал брак между ними. Однако позже о претензиях на недвижимость заявил брат умершего. Чтобы отменить брак между родственником и Минбаевой, он обратился в суд. Судья Серимов не принял дело в производство, но и не вынес определения об отказе в принятии заявления», - пишет Sputnik.

Оформив наследство, Баян Минбаева продала дом Светлане Турганбаевой. Однако вскоре договор купли-продажи оказался незаконным, когда судья Серимов отменил старое решение о признании брака. Таким образом наследник, он же брат умершего Нурлыбека Масакова, доказал в суде свое правоту. Суд обязал Светлану Турганбаеву и ее родных покинуть недавно купленный дом. Во время принудительного выселения женщина подожгла себя, а позже скончалась в больнице.

В пятницу бывшему судье Умирзаку Серимову было предъявлено обвинение по статьям 307 и 350 Уголовного Кодекса Казахстана, злоупотребление должностными полномочиями и вынесение заведомо неправосудных решений соответственно. Подсудимый с обвинением не согласился, пожаловавшись на нарушения прав.

«Сущность обвинения мне понятна, обвинение я не признаю в полном объеме. Предъявленное обвинение обстоятельствам дела не соответствует, грубо нарушает нормы уголовного и уголовно-процессуального права. Это своеобразная расправа надо мной», — заявил после оглашения обвинительного акта Умирзак Серимов.

По словам дочери Светланы Турганбаевой Айнур Омарбаевой, 6 апреля 2010 года ее мать купила дом в микрорайоне Улжан у Баян Минбаевой, все правоустанавливающие документы были в порядке. Однако через месяц к ним приехали сотрудники Алатауского РОВД и брат Масакова, которые заявили, что они незаконно проживают в этом доме. Позже, когда ее семья захотела прописаться, в ЦОНе им сообщили, что 7 апреля 2010 года на дом был наложен арест из-за определения судьи Серимова. В июле следующего года Алатауским судом было вынесено постановление об их выселении, а семья была признана недобросовестным покупателем.

Потерпевшая попросила суд о справедливом приговоре, напомнив, что ситуация не разрешается уже семь лет. Сторона защиты попросила провести посмертную психологическую экспертизу Светланы Турганбаевой, суд оставил ходатайство открытым.

На следующем заседании планируется допросить свидетельницу Баян Минбаеву и Умирзака Серимова.