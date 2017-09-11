​В Украине завели уголовное дело на Саакашвили после прорыва границы

Полиция Львовской области Украины завела уголовное производство после прорыва границы экс-главой Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили и его сторонниками, сообщают в понедельник Ведомости .

«Сегодня, 11 сентября, полиция Львовщины по факту событий вблизи пункта пропуска на украинско-польской границе «Шегини» внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления по статье 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

По этой статье Саакашвили и его соратникам может грозить до пяти лет лишения свободы.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября вечером прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили пересек украинскую границу незаконно, так как не прошел пограничный контроль.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал, что каждый, кто принимал участие в прорыве и нападении на полицейских будет установлен и привлечен к ответственности. Аваков призвал экс-президента Грузии пройти процедуру оформления на госгранице Украины, а всех участников «прорыва» явиться в полицию для дачи показаний.