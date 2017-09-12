12 сентября ракета-носитель «Протон-М» с испанским спутником связи «Амазонас-5» стартовала с космодрома
С космодрома «Байконур» запущена ракета-носитель со спутником связи
Фото Жанары Каримовой

Запуск состоялся в 01:23 по времени Астаны со стартового комплекса площадки №200, через несколько часов после запуска разгонный блок «Бриз-М», согласно плану, вывел аппарат на расчетную орбиту, сообщает пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

«Сегодня, 12 сентября т.г. в 01 часов 23 минуты по времени Астаны со стартового комплекса площадки № 200 космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета-носитель (РН) тяжелого класса «Протон-М» с испанским спутником связи «Амазонас-5» («Amazonas - 5»)», – говорится в сообщении.

Телекоммуникационный спутник «Амазонас-5» изготовлен по заказу испанской компании «Hispasat» фирмой из США «Space Systems Loral», срок активной работы космического аппарата –15 лет. Спутник предназначен для работы в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.

13 сентября запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-06», 28 сентября – запуск китайского спутника связи «АзиаСат-9» с помощью «Протон-М».

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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